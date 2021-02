Disciples: Liberation, un trailer annuncia il nuovo capitolo della serie fantasy

Kalypso Media ha annunciato Disciples: Liberation, il nuovo capitolo della serie di stategici a turni fantasy, amatissima dagli appassionati. Per capire di cosa stiamo parlando, pensate agli Heroes of Might and Magic classici, quelli belli.

La serie Disciples in realtà, pur essendo sparita per anni dalla scena, ha sempre riscosso dei buoni successi, terzo capitolo a parte che fu criticato da più parti. Comunque speriamo che Liberation segni un ritorno in grande stile del genere. Leggiamo quelle che saranno le caratteristiche principali del gioco:

80+ ore di campagna in single-player : vivi una storia dark fantasy epica nell'arco di tre atti, con più di 140 missioni e cinque finali unici da sbloccare

: vivi una storia dark fantasy epica nell'arco di tre atti, con più di 140 missioni e cinque finali unici da sbloccare Esplora un oltremondo devastato dalla guerra: viaggia in un esteso mondo in rovina e cerca di scoprire i suoi infiniti segreti, tesori nascosti e passato sanguinario

Scrivi la tua storia : scegli tra quattro abili classi e definisci il tuo posto nel mondo reclutando membri da una serie di fazioni per la tua causa

: scegli tra quattro abili classi e definisci il tuo posto nel mondo reclutando membri da una serie di fazioni per la tua causa Costruisci una base : affronta le missioni per ottenere preziose risorse e usa le tue capacità politiche per costruire un luogo in cui escogitare strategie e rifugiarsi.

: affronta le missioni per ottenere preziose risorse e usa le tue capacità politiche per costruire un luogo in cui escogitare strategie e rifugiarsi. Lotta per la tua vita: recluta 50+ unità e forma un esercito che sia adatto al tuo stile di gioco; perfeziona sia l'acciaio che gli incantesimi in complessi combattimenti a turni.

Sfida boss mortali: metti alla prova il tuo coraggio e fai scontrare la tua squadra con mostri e bestie raccapriccianti, ognuno dei quali richiede una strategia unica

Scegliere è fondamentale: lascia che le tue decisioni guidino il tuo destino e influenzino in maniera diretta il tipo di leader che diventerai

Lotta contro i tuoi amici: affronta la sfida definitiva e combatti per la supremazia con schermaglie online a 2 giocatori

Vediamo ora qualche immagine di gioco: