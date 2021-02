Ubisoft starebbe sviluppando un "tripla A inatteso" per Nintendo Switch a Chengdu

Secondo un annuncio di lavoro pubblicato da Ubisoft Chengdu e individuato dallo YouTuber Doctre81, il publisher francese starebbe lavorando ad un gioco "tripla A inatteso" per Nintendo Switch.

Ubisoft è famosa per avere un ottimo rapporto con la grande N, un rapporto privilegiato che viene premiato con le ottime vendite sulla piattaforma di giochi quali Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Just Dance e Immortals Fenyx Rising. Quindi non stupisce poi molto se gli studi Chengdu, metropoli da oltre 14 milioni di abitanti situata nel sud-ovest della Cina, stanno cercando del personale per un nuovo progetto.

Quello che sorprende è la descrizione dello stesso, che potete trovare a questo indirizzo. Nella descrizione si parla di un "gioco AAA non previsto di Ubisoft" da sviluppare in collaborazione "con molteplici studi Ubisoft sparsi per il mondo." Il candidato "lavorerà principalmente su PC/Switch e la versione next gen dei futuri giochi AAA Ubisoft."

Gli studi di Ubisoft Chengdu sono stati aperti in Cina nel 2008 e hanno fatto da supporto allo sviluppo di giochi come Assassin's Creed Origins, For Honor, Assassin's Creed Odyssey, e Skull & Bones. Quest'ultimo gioco non è stato ancora pubblicato e anzi è sparito da tempo dai radar. Che sia questo il progetto sul quale lo studio sta lavorando su Switch? O si tratta del nuovo gioco di Star Wars di Ubisoft Massive, che tra l'altro è all'inizio dello sviluppo?