Dragon Ball Z: il cosplay di C18 di annjelife è uscito da una dura battaglia

Dragon Ball Z è una serie praticamente immortale, considerando quanto successo riscuote tutt'oggi nonostante siano passati tantissimi anni dalla prima messa in onda della versione animata, e i suoi personaggi sono una grande fonte di ispirazione per le cosplayer, come ad esempio annjelife, che ha pensato bene di proporci un cosplay dell'androide C18, che in questa versione sembra proprio appena uscita da una dura battaglia.

C18 ha davvero poco bisogno di presentazioni. È una degli androidi creati dal malvagio Dottor Gelo e ricoprire un ruolo importante nella saga di Cell, in principio come antagonista per poi diventare una presenza fissa della combriccola di Goku in Dragon Ball Z e Super. Annjelife propone una versione "danneggiata" e un po' malconcia della androide nel suo cosplay, che sembra uscita da poco da uno scontro all'ultimo sangue, il che che tutto sommato si addice benissimo alla serie di Dragon Ball e al carattere combattivo dell'androide C18.

Se amate anime e manga allora non potete assolutamente perdervi anche il cosplay di Raphtalia da The Rising of the Shield Hero realizzato da shermie_cos. E come non citare poi anche il cosplay di Asuna da Sword Art Online firmato Oichi in versione Titania.

Cambiando completamente genere invece vi raccomandiamo il peculiare cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 firmato da aleahime con i capelli corti e il cosplay di Aerith da Final Fantasy 7 in versione crocerossina sexy realizzato da peachmilky_.

Che ne pensate, avete apprezzato il cosplay d'androide C18 un po' malconcio realizzato dalla modella annjelife? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.