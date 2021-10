Dead or Alive: il cosplay di Kasumi di katssby vi metterà k.o.

Dead or Alive è una delle serie videoludiche più longeve di sempre. Uno dei motivi per il successo del picchiaduro di Team Ninja e Koei Tecmo è senza dubbio un carismatico e affascinante cast di personaggi e in particolare quelli femminili. Oggi vi proponiamo il cosplay di Kasumi realizzato da Katssby.

Kasumi è probabilmente il personaggio più noto del franchise sin dal primo episodio arrivato nel 1996. Nonostante il vasto roster della serie, spesso e volentieri la shinobi infatti è la protagonista delle trame della serie ed è apparsa alcune volte anche nella serie Ninja Gaiden.

Il cosplay proposto da Katssby è indubbiamente di ottima fattura. Il costume scelto dalla cosplayer, uno dei più iconici di Kasumi, è stato ricreato in maniera impeccabile e anche la posa combattiva scelta, con tanto di katana, è particolarmente azzeccata.

Cambiando completamente genere, non potete assolutamente perdervi il cosplay di Mona da Genshin Impact firmato Zekia o il cosplay di Ryu da Street Fighter che combatte con Blanka di scaf_oner. Come non citare poi l'originale cosplay di Ganyu da Genshin Impact firmato da peachmilky in versione Cappuccetto Rosso.

Il cosplay di Kasumi da Dead or Alive realizzato da katssby vi ha colpito? Fatecelo sapere nei commenti.