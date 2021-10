Genshin Impact: il cosplay di Mona realizzato da Zekia è favoloso

Grazie a un vasto cast di personaggi unici e carismatici, Genshin Impact è senza dubbio uno dei giochi più apprezzati non solo dai giocatori, ma anche dai cosplayer, che con frequenza ci propongono nuovi scatti dedicati ai protagonisti dell'action GDR di miHoYo. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Mona realizzato dalla modella Zekia, semplicemente favoloso.

Mona è una giovane astrologa e una potente maga che usa incantesimi di elemento Hydro e fa parte del cast di Genshin Impact sin dal lancio del gioco, avvenuto a settembre dello scorso anno, conquistando in pochissimo tempo numerosi fan in tutto il mondo. Si è rifugiata a Mondstadt per sfuggire alle ire del suo maestro, in cerca di vendetta dopo che la ragazza ha incautamente letto una sua corrispondenza privata. Mona ha la fama di essere sempre al verde, ma nonostante tutto ha deciso di non sfruttare le sue note abilità da astrologa per tornaconto personale.

Il cosplay realizzato da Zekia è semplicemente perfetto e incantevole, grazie a un costume praticamente identico a quella della controparte virtuale e curatissimo nei dettagli. I lineamenti del viso della modella inoltre si adattano benissimo al personaggio di Mona e anche la scelta dello scenario, che ricorda un po' lo stile degli interni di Mondstadt, è assolutamente azzeccata.

Che ne pensate, avete apprezzato l'incantevole cosplay di Mona realizzato da Zekia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.