Cowboy Bebop: ecco il primo trailer ufficiale della serie TV Netflix

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Cowboy Bebop, la nuova serie Netflix in arrivo a novembre basata sulla celebre serie animata diretta da Shin'ichirō Watanabe e andata in onda a fine anni '90.

I circa due minuti e mezzo del filmato introducono i protagonisti della serie, ovvero il cacciatore di taglie Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e l'affascinante Faye Valentine (Danielle Pineda) e ovviamente c'è anche spazio per Ein, un cane molto speciale geneticamente modificato.

Il trailer offre un mix di sequenze tratte dalla serie TV, tra combattimenti e momenti comici, il tutto con l'accompagnamento musicale di "Tank!", la canzone della sigla d'apertura dell'anime di Cowboy Bebop, cosa che verrà sicuramente apprezzata dai fan di lunga data. È ancora presto ovviamente per tirare conclusioni, ma quantomeno le atmosfere scanzonate dell'opera originale sembrerebbero essere state riproposte abbastanza fedelmente.

Per saperlo con certezza comunque non dovremo attendere molto. La prima stagione da dieci episodi della serie live action di Cowboy Bebop arriverà su Netflix il prossimo 19 novembre. Per ingannare l'attesa potrete sempre riguarda la serie animata originale su Netflix. Entro la fine dell'anno inoltre arriveranno anche una serie a fumetti e un romanzo prequel realizzati da Titan.

Che ne pensate del primo trailer del Cowboy Bebop di Netflix? Vi ha convinto? Fatecelo sapere nei commenti.