Call of Duty: Vanguard su PS5, Xbox Series X e PC peserà molto meno dei precedenti capitoli

Call of Duty: Vanguard su PS5, Xbox Series X|S e PC occuperà molto meno spazio nei vostri SSD rispetto ai precedenti capitoli della serie. Nello specifico Activision promette che il nuovo sparatutto di Sledgehammer Games peserà tra il 30% e il 50% in meno.

La conferma è arrivata con un post del profilo Twitter ufficiale di Call of Duty, dove viene spiegato che tale risultato è stato ottenuto sfruttando una nuova tecnologia di streaming delle texture, che dunque ha permesso di ridurre le dimensioni del file di installazione notevolmente.

Si tratta di un'ottima notizia per i fan della serie, viste le dimensioni imponenti dei precedenti capitoli. Ad esempio, Call of Duty: Black Ops Cold War al lancio pesava ben 133GB su PS5, 136 su Xbox Series X|S e 125 GB su PC. Call of Duty: Vanguard dunque dovrebbe aggirarsi tra i 65 - 90 GB al lancio, il che è in linea con i 92,54 GB riportati dalla pagina dedicata di Xbox Store (ma che non sono stati confermati da Activision).

Ovviamente tale cifra potrebbe aumentare notevolmente nel tempo per via degli update. Ad esempio, sempre nel caso di Cold War si è superato il tetto dei 200 GB complessivi su PS5.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard sarà disponibile a partire dal 5 novembre per PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One. Di recente Activision ha pubblicato quattro trailer introduttivi per gli altrettanti protagonisti dello sparatutto di Sledgehammer Games.