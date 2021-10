Call of Duty: Vanguard: quattro personaggi presentati in video

Activision Blizzard ha pubblicato quattro trailer di Call of Duty: Vanguard, per presentare quattro diversi personaggi del gioco: Arthur Kingsley, Padmavati Balan, Polina Petrova e Daniel Take Yatsu.

Arthur Kingsley, il cui video si trova in testa alla notizia, è anima e leader della Task Force 1. Sarà usabile sia nella campagna single player, sia in multiplayer.

Padmavati Balan, invece, è sia una combattente, sia una persona che vorrebbe tornare alla sua vita pacifica. Sarà utilizzabile in multiplayer.

Polina Petrova è un soldato suo malgrado. La necessità di difendere il suo paese ha prevalso su tutte le altre considerazione, facendola diventare una tiratrice scelta leggendaria. Sarà usabile sia nella campagna single player, sia in multiplayer.

Daniel Take Yatsu, infine, è un protettore che usa le sue abilità da tiratore per supportare i suoi compagni. Sarà utilizzabile in modalità multiplayer.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard sarà lanciato il 5 novembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.