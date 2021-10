Multiplayer.it, nuova funzionalità in arrivo: si potranno bloccare gli utenti

Multiplayer.it continua nel suo percorso evolutivo, volto a creare una community di videogiocatori attiva, ma che riesca anche a convivere pacificamente. Per questo motivo abbiamo attivato una nuova funzionalità: da oggi si potranno bloccare gli utenti che in qualche modo ci infastidiscono.

Il nostro obiettivo è quello, da una parte, di dare a tutti un posto nel quale esprimersi liberamente, dall'altra proteggere coloro che per qualche ragione non vogliono essere infastiditi dai commenti di un determinato utente. Non è semplice trovare l'equilibrio giusto, ma stiamo lavorando anche per questo.

Per questo motivo, a partire da oggi, se il comportamento di un utente ti infastidisce ora è possibile bloccarlo e non vedrai più i suoi commenti.

Inoltre non ti arriverà più alcuna notifica che lo riguarda, non potrà inviarti messaggi privati e non avrà accesso alle tue informazioni personali.

In questo modo chi vuole discutere senza intromissioni e console war può farlo tranquillamente, dato che vedrà le discussioni "sane", senza essere disturbato.

Per bloccare un utente bisogna raggiungere il suo profilo personale e cliccare il logo del lucchetto. È possibile sbloccarlo cliccando nuovamente sul logo oppure nell'apposita sezione presente nel proprio profilo personale.

Il buon Prof. si presta a far vedere il nuovo lucchetto per bloccare gli utenti

Augurandoci che non dobbiate mai arrivare ad utilizzare questo strumento, ci sembrava giusto proteggere coloro che per qualche motivo si sentivano offesi dalle parole e dagli atteggiamenti di altri utenti. Nella speranza, sempre, che la discussione si mantenga sempre su toni civili e scherzosi, senza travalicare le regole e soprattutto il buonsenso.

Fateci sapere se tutto va bene e se notate qualche errore in questa nuova funzionalità, grazie!