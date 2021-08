Cowboy Bebop: oltre la serie TV Netflix arrivano anche un libro e i fumetti

Oltre alla serie TV Netflix di Cowboy Bebop, con la prima stagione prevista per novembre, entro la fine dell'anno arriveranno anche un libro e una serie a fumetti.

In collaborazione con Netflix, Titan ha annunciato una serie di opere cartacee legate all'indimenticabile serie animata di Sunrise diretta da Shin'ichirō Watanabe e andata in onda a fine anni '90. Il 23 novembre il publisher pubblicherà il libro Cowboy Bebop: A Syndicate Story: Red Planet Requiem di Sean Cummings. Il romanzo racconta una storia ambientata anni prima rispetto alla serie TV e segue le vicende di un giovane Spie Spiegel e di Vicious mentre esplorano la galassia assieme, prima di diventare acerrimi nemici.

La cover del primo numero della serie a fumetti di Cowboy Bebop

A dicembre invece sarà disponibile il primo numero di una serie da quattro fumetti dal titolo Cowboy Bebop: The Comic Series. La storia in questo caso dovrebbe essere ambientata durante gli eventi della serie TV Netflix e vedrà i cacciatori di taglie del Bebop dare la caccia a un ex-membro di una gang in possesso di un oggetto davvero particolare: una giacca che dona a chi la indossa una fortuna senza limiti.

Infine nei primi mesi del 2022 arriverà Cowboy Bebop: Making the Netflix Series, che include concept art e fotografie di produzione che svelano i retroscena dietro la realizzazione della serie TV.

Vi ricordiamo che la prima stagione della serie Netflix di Cowboy Bebop sarà disponibile a partire dal 19 novembre. Nel frattempo per ingannare l'attesa potete dare uno sguardo ai primi scatti tratti dal set.