Marvel's Midnight Suns: niente relazioni amorose, solo profonde amicizie

Marvel's Midnight Suns, il nuovo strategico sviluppato da Firaxis, è stato uno dei protagonisti di spicco della Gamescom 2021. Nel gioco vestiremo i panni di un eroe inedito, che potremo personalizzare e far socializzare con altri personaggi Marvel, ma senza poter dar vita a relazioni amorose.

Come sappiamo i giocatori vestiranno i panni di "The Hunter", un eroe originale di cui sarà possibile personalizzare completamente non solo le abilità ma anche l'aspetto fisico. Con un così alto livello di personalizzazione, alcuni fan si sono chiesti se sarà presente un sistema di relazioni in Marvel's Midnight Suns, con magari la possibilità di andare oltre a una semplice amicizia.

Marvel's Midnight Suns

La risposta è arriva in un'intervista di IGN con il creative director Jake Solomon. Per l'occasione lo sviluppatore di Firaxis ha spiegato che non sarà possibile intraprendere relazioni amorose, ma che che sarà comunque possibile stringere legami con gli altri personaggi "per quanto profonda possa essere un amicizia". Insomma se speravate di poter fare breccia nel cuore di Magik o di Iron Man, rimarrete delusi. In compenso potrete diventare pappa e ciccia con Wolverine.

Marvel's Midnight Suns sarà disponibile per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X | S durante il corso dell'estate 2022 e sarà incluso nel Xbox Game Pass fin dal lancio. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima del nuovo strategico di Firaxis.