Fortnite: la data di uscita della skin di Will Smith da Bad Boys svelata da un leak

Ancora una volta il leaker HYPEX ha battuto sul tempo Epic Games, svelando in anticipo la data di uscita della skin di Will Smith ispirata la personaggio di Mike Lowrey della serie cinematografica Bad Boys, che a quanto pare dovrebbe essere disponibile su Fortnite già da domani, domenica 29 agosto.

La skin era stata già leakata alcune settimane fa dallo stesso Hypex e stando alle immagini condivise su Twitter, che potrete visualizzare di seguito, sarà molto fedele alla controparte reale. Come al solito, il costume sarà disponibile all'interno del Negozio di Fortnite, insieme a un probabile bundle con altri oggetti a tema Bad Boys, come dorso decorativo, piccone e detaplano, e sarà acquistabile con V-bucks, la valuta premium del battle royale di Epic Games.

Solitamente suggeriamo di prendere con le pinze informazioni non ufficiali, ma va detto che HYPEX nel tempo si è dimostrato un leaker molto affidabile. Di recente Fortnite ha stretto un cospicuo numero di collaborazioni con franchise di ogni genere, dai supereroi della Marvel e DC fino ai film come Free Guy - Eroe per gioco. Ad esempio, sono state aggiunte le skin di Morty da Rick e Morty e quella del celebre musicista J Balvin.

Rimanendo in tema, un nuovo evento del battle royale dal titolo "March Through Time" celebra il Dr. Martin Luther King Jr.