Cowboy Bebop su Netflix con la serie animata prima del live action

Cowboy Bebop sarà disponibile dal 21 ottobre su Netflix con la serie animata originale, qualche settimana in anticipo rispetto al debutto della nuova versione live action.

In arrivo il 19 novembre, la serie TV di Cowboy Bebop andrà appunto a reinterpretare l'anime, trasmesso in Giappone a partire dal 1998 con i suoi ventisei episodi e capace di conquistare tantissimi fan in tutto il mondo.

Si tratta di un'ottima occasione per vedere o rivedere le avventure del cowboy spaziale Spike Spiegel e dei suoi compagni, rinfrescandosi la memoria per poter poi effettuare un confronto ragionato con il live action.

Creato da Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop è ambientato circa cento anni nel futuro e racconta la storia del già citato Spike Spiegel, del suo amico Jet Black e dei personaggi che entreranno a far parte della loro squadra.