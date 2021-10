Squid Game su Netflix è stato visto da 111 milioni di spettatori

Squid Game è la serie TV del momento e i dati di Netflix lo confermano. La piattaforma ha infatti annunciato poche ore fa che il survival drama sudcoreano è stato visto da 111 milioni di abbonati, il che lo rende il lancio di maggior successo per una serie TV nel catalogo del celebre servizio di streaming.

La conferma è arrivata tramite un tweet di Netflix, che trovate di seguito:

I primi segnali del successo di Squid Game erano arrivati già lo scorso mese dalle parole del co-CEO di Netflix, che prevedeva che la serie TV sarebbe diventato lo show di maggior successo di sempre. Tuttavia, per completezza, è bene precisare che storicamente i dati di Netflix si basano sugli account che guardano almeno due minuti di un film o una serie TV entro 28 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma. Insomma non è escluso che una discreta fetta di quei 111 milioni di spettatori abbia solo guardato i primi episodi per poi interrompere la visione.

Il precedente record per le visualizzazioni in un mese era per la prima stagione di Bridgerton, che aveva totalizzato 82 milioni di spettatori. Nella top 10 dei più visti nei primi 28 giorni dalla pubblicazione su Netflix troviamo anche Stranger Things, Tiger King e The Witcher.

