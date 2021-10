Avowed è fantastico, sembra Skyrim ma più colorato secondo un noto insider

Avowed è fantastico, sembra Skyrim ma più colorato: sono queste le parole usate da Klobrille per descrivere il nuovo titolo sviluppato da Obsidian Games, che l'insider dice di aver visto con la versione pre-alpha.

Confermando i dettagli riportati da Jez Corden su Avowed, Klobrille ha dichiarato che il titolo appare già fantastico in questa fase preliminare dello sviluppo e che gli ricorda una versione più colorata di The Elder Scrolls V: Skyrim, con uno splendido scenario fantasy.

"Una curiosità: l'incantesimo in prima persona mostrato nel teaser trailer di Avowed è presente nel gioco esattamente come l'abbiamo visto", ha scritto l'insider. "Le animazioni degli incantesimi in generale sembrano essere un aspetto particolarmente curato."

"Avowed ci mostrerà una Obsidian Entertainment scatenata", ha aggiunto infine Klobrille, contribuendo con la sua testimonianza ad aggiungere ulteriore hype attorno al progetto annunciato lo scorso anno da Microsoft, con ogni probabilità disponibile in esclusiva su PC e Xbox.

In attesa di ulteriori dettagli, date un'occhiata alla nostra anteprima di Avowed.