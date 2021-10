Offerte Amazon: Sony WF-SP800N, auricolari wireless con Noise Cancelling in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono Sony WF-SP800N, auricolari wireless con Noise Cancelling al prezzo più basso di sempre. Lo sconto segnalato è di 100€.

Sony WF-SP800N - Auricolari True Wireless, con Noise Cancelling, Microfono integrato, Batteria fino a 18 ore (Blu) € 200,0 € 99,0

Il prezzo pieno segnalato da Amazon è 200€, ma è spesso possibile trovare questi auricolari intorno ai 130-140€. Lo sconto attuale è comunque ottimo ed è il prezzo più basso mai apparso su Amazon per delle Sony WF-SP800N. Il prodotto è disponibile a 99.00€, ma non spedito da Amazon. Se preferite una versione venduta e spedita da Amazon, selezionate tra i "Nuovi" quello in vendita a 99.99€. L'offerta è disponibile sulla versione azzurra e su quella nera.

Passando ai dati tecnici, dovete sapere che le Sony WF-SP800N dispongono di una batteria con 9 ore di autonomia tramite una singola ricarica. Avete anche la possibilità di ricaricare gli auricolari con la custodia, portando così l'autonomia a un totale di 18 ore. Grazie alla ricarica rapida, con soli 10 minuti di permanenza nella custodia, potete usare questi auricolari per 60 minuti di riproduzione. Il grado di protezione è IP55 (esclusa uscita audio) per resistenza all'acqua e alla polvere. L'eliminazione del rumore digitale blocca le distrazioni.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.