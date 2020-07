Avowed, mostra il trailer del nuovo gioco di ruolo per Xbox Series X di Obsidian Entertainment

Avowed è il nuovo titolo di Obsidian Entertainment in sviluppo per Xbox Series X e PC. Si tratta di un gioco di ruolo in prima persona ambientato nel mondo di Eura. È stato costruito da zero per sfruttare al massimo le potenzialità della nuova console di Microsoft, che considera Avowed "Obsidian all'ennesima potenza."

Era da tempo che Obsidian non poteva lavorare a un gioco di ruolo ad alto budget come Avowed. Per ora del titolo si è visto gran poco, ma conoscendo le capacità dello studio americano c'è da credere che sia un potenziale capolavoro.

Una piccola curiosità, Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEX, aveva anticipato l'annuncio di Avowed con un tweet, ma nessuno era riuscito a cogliere il riferimento al gioco.