Tell Me Why, la data di uscita del Chapter One annunciata con un trailer

Tell Me Why ha una data di uscita per il Chapter One: sarà disponibile a partire dal 27 agosto su PC e Xbox One, come rivela il nuovo trailer del gioco.

Nuova avventura episodica di Dontnod Entertainment, Tell Me Why racconta la storia di Tyler e Alyson, due gemelli che si riuniscono utilizzando un legame sovrannaturale per rivelare i misteri della propria infanzia.

Ambientato in una magnifica cittadina in Alaska, Tell Me Why presenta personaggi realistici, tematiche profonde e scelte avvincenti.

Man mano che rievochi i ricordi del passato, le tue scelte influiscono sul rapporto dei gemelli, determinando la forza del loro legame e dando forma al corso della loro vita.

Tell Me Why si compone di tre capitoli, che verranno rilasciati nell'estate 2020 con Xbox Game Pass e saranno disponibili per l'acquisto con Xbox One, Windows 10 e Steam.