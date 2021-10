Shin Megami Tensei 5: il trailer World in Ruins fa una panoramica sul gioco

Il 2021 di Nintendo Switch non è ancora finito, perché c'è almeno un altro titolo da tenere d'occhio: Shin Megami Tensei 5, di cui l'editore Atlus ha appena pubblicato un nuovo trailer, chiamato "World in Ruins", con cui viene fatta un'ampia panoramica del gioco e delle sue caratteristiche. Guardatelo, soprattutto se non avete ancora capito bene cosa vi aspetta.

Se volete saperne di più, leggete la nostra anteprima di Shin Megami Tensei 5 in cui Christian Colli ha scritto:

Il Nintendo Direct non avrà convinto tutti, ma Shin Megami Tensei V è stato sicuramente uno dei suoi momenti più alti: siamo davvero felici di averlo visto finalmente in azione, e non vediamo l'ora di metterci le mani sopra il prossimo novembre. Atlus sembrerebbe aver lavorato a un altro grandissimo JRPG che i fan del genere, e soprattutto quelli che hanno apprezzato Persona, dovrebbero davvero tenere d'occhio.

Per il resto vi ricordiamo che Shin Megami Tensei V uscirà il 12 novembre 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. Gli amici giapponesi potranno giocarci a partire dall'11 novembre, un giorno prima.