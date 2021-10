Genshin Impact: il cosplay di Hu Tao di likeassasin è macabro e perfetto per Halloween

I personaggi di Genshin Impact sono tra i più apprezzati tra i cosplayer di tutto il mondo, anche quando si tratta di re-immaginarli in occasione di Halloween. Ce lo dimostra Christina Volkova, in arte likeassassin, che ha realizzato un cosplay di Hu Tao davvero tenebroso e perfetto per la festività americana.

Hu Tao è la direttrice dell'impresa di pompe funebri Wangsheng a Lyue. Nonostante prenda molto sul serio il suo lavoro, è una ragazza solare caratterizzata da una personalità piuttosto eccentrica. In Genshin Impact è un personaggio giocabile di elemento Pyro di rarità 5 stelle, quindi piuttosto difficile da ottenere.

In occasione di Halloween likeassassin decide di cambiare le carte in tavola, realizzando un cosplay di Hu Tao davvero tenebroso e macabro. Tutto merito anche della location, un cimitero fittizio corredato da lapidi, teschi umani e candele, che danno un tocco davvero unico a questo lavoro. A dimostrazione che a volte basta semplicemente una scenografia molto curata per dare vita a un cosplay di alto livello.

