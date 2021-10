Lucca Comics & Games: le live su Twitch di Multiplayer.it del 31 ottobre

Altra giornata ricca di appuntamenti live sul canale Twitch di Multiplayer.it direttamente dal Lucca Comics & Games 2021. Ecco tutte le dirette in programma per il 31 ottobre.

Di seguito trovate il palinsesto completo delle dirette Twitch di Multiplayer.it al Lucca Comics & Games di domenica 31 ottobre:

14:00 - Bandai Namco: lo stand della fiera e una statua speciale - con Luca Visentini di Bandai Namco e Francesco Serino.

Potrete seguire le dirette all'interno di questa notizia, nel player che trovate qua sopra, o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale per iOS e Android. Non dimenticatevi di registravi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video! Inoltre nel caso vi siate persi uno degli appuntamenti del palinsesto di oggi o di ieri potrete recuperare le repliche, sempre sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Ma non è tutto. Infatti anche lunedì 1 novembre Multiplayer.it sarà in diretta su Twitch dal Lucca Comics & Games 2021 per la giornata conclusiva della manifestazione. Ecco il palinsesto di domani: