Twitch: streamer costretto a evacuare casa per un incendio durante una trasmissione

Lo streamer Twitch GimpyG è stato costretto a evacuare casa sua durante una trasmissione in streaming dedicata a Diablo II: Resurrected, a causa di un incendio. Purtroppo l'intero appartamento è andato distrutto.

GimpyG è nato con una rara forma di distrofia muscolare, ma ciò non gli ha impedito di diventare un videogiocatore appassionato, nonché di prendere una laurea in matematica e una in psicologia. È anche riuscito a costruirsi una sua comunità su Twitch. Purtroppo durante uno streaming di Diablo 2: Resurrected, la sua casa è andata a fuoco. Fortunatamente è stato avvisato per tempo ed è riuscito a fuggire, ma non deve essere comunque stata una bella esperienza.

Pare che l'incendio sia scoppiato nel suo garage. Più tardi GimpyG ha confermato via Twitter di stare bene, nonostante la tristezza per aver perso tutto: "Ciao a tutti, io sto bene, ma casa mia è bruciata... siamo al sicuro, ma ho perso tutto. La sedia a rotelle van, tutto bruciato."

In altri post ha svelato di aver perso anche il suo hardware da gioco, personalizzato per consentirgli di giocare. Difficile che GimpyG riesca a tornare su Twitch nel breve periodo, anche se immaginiamo che questo sia l'ultimo dei suoi problemi, in questo momento. Comunque è una persona molto forte e davvero intelligente, quindi in qualche modo siamo certi che si risolleverà.