IT, il cosplay di Pennywise di LowCostCosplay per Halloween vi farà rimpiangere che non sia Pasqua

Il maestro è tornato in azione: LowCostCosplay ha realizzato un cosplay magistrale di Pennywise, il clown di IT, usando i soliti mezzi di fortuna, in onore delle festività di Halloween. Il risultato è così perfetto da far rimpiangere che non sia Pasqua.

Per mezzi di fortuna intendiamo che stavolta il geniaccio ha preso un assorbente, se l'è messo in faccia e poi ci ha disegnato sopra degli occhi e tanto sangue, bucandolo per far passare naso e bocca. Il colpo d'occhio è davvero sorprendente, soprattutto pensando ai materiali utilizzati.

Pennywise è un personaggio ormai iconico della cultura popolare, partorito dalla mente di Stephen King per il suo romanzo IT e finito più volte sul grande e piccolo schermo, in adattamenti più o meno riusciti.

Se vi piacciono i cosplay, non perdete il cosplay di Angelina Chernyak, il cosplay di Lisa di sayathefox, il cosplay di Bela Dimitrescu di ShiroKitsune, il cosplay di Nico Robin di Elizabeth Rage, il cosplay di Pikachu di Giada Robin, il cosplay di Kasumi di katssby vi metterà k.o., il cosplay di Ahri di nymphahri, il cosplay di Asuna Yuuki da mk_ays, il cosplay di 2B di tenkoucosplay, il cosplay di Venom-Black Cat realizzato da nix, il cosplay di Ganyu di peachmilky, il cosplay di Harley Quinn di missbri, il cosplay di Catwoman di CarryKey, il cosplay di Juliet Starling di Nadyasonika, il cosplay di Mona di larissarochefort, il cosplay di Hisoka di theo.yang.cos, il cosplay di Ada Wong di larissarochefort, il cosplay di Bowsette firmato Lada Lyumos, il cosplay di Lumine firmato Shirogane-sama, il cosplay della bambola da mastiffwitha4, il cosplay di Tifa di Helly Valentine, il cosplay di Lara Croft di missbri, il cosplay di Ryu che combatte con Blanka, il cosplay di Rey firmato Kalinka Fox e il cosplay di Jessie di milliganvick, tanto per segnalarvene alcuni degli ultimi.