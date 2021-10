Marvel's Guardians of the Galaxy, nel nuovo video c'è Rick Astley

Il nuovo video promozionale di Marvel's Guardians of the Galaxy gioca con il concetto di rickrolling, ovverosia piazzare il video di "Never Gonna Give You Up" di Rick Astley sul più bello.

Vediamo alcuni streamer alle prese con Marvel's Guardians of the Galaxy (qui la recensione), ma a un certo punto la situazione si fa complicata e chi fa la propria comparsa? Rick Astley, appunto.

Il celebre brano del cantante inglese, pubblicato nel lontano 1987, fa parte della ricca colonna sonora del titolo sviluppato da Eidos Montreal, e il team ha voluto sfruttare questo collegamento in maniera simpatica.

Non è tutto: Square Enix ha pubblicato anche un interessante dietro le quinte in cui Rick parla della sua più celebre canzone, di come abbia trovato il proprio posto su internet stimolando anche la curiosità delle nuove generazioni che l'ascoltano.

Il cantante ha apprezzato in particolar modo la filosofia alla base dei Guardiani della Galassia, che nel gioco utilizzano la musica anche per caricarsi durante le battaglie.