Sakuna: Of Rice and Ruin: in arrivo il manga, più di un milione di copie vendute

Il gioco di ruolo giapponese action con una forte iniezione di Harvest Moon, Sakuna: Of Rice and Ruin, sta per diventare un manga. La seria sarà lanciato il 26 novembre 2021 sul sito web Komipre, gestito da Heroes. Il manga è stato realizzato con la supervisione dello sviluppatore e dell'editore Marvelous, che evidentemente tiene parecchio al gioco, visto che ha venduto davvero molto bene. Nell'annuncio si parla infatti di più di un milione di copie vendute, un'enormità per un titolo così di nicchia, incentrato sulla coltivazione del riso nel Giappone medievale.

Difficile dire se il manga di Sakuna: Of Rice and Ruin riceverà mai un'edizione occidentale. Comunque sia il fatto che esca anche solo in Giappone è un buon segno per il talentuoso team di sviluppo che l'ha realizzato, oltretutto formato da soltanto due persone.

Per altre informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Sakuna: Of Rice and Ruin, dove abbiamo scritto:

Sakuna: Of Rice and Ruin è una sorpresa solo per chi non conosce i precedenti lavori di Edelweiss. Fa sorridere il fatto che un team di sviluppo formato da due persone sia riuscito nell'impresa di proporre un gioco coraggioso, appassionante e concettualmente originale, lì dove team formati da centinaia di persone spesso non riescono ad andare oltre il recinto dell'ovvio. Certo, le sbavature non mancano e alcune scelte radicali, in particolare nel sistema di combattimento, possono indispettire. Superati alcuni piccoli scogli, le avventure di Sakuna e dei suoi amici umani diventano un'esperienza memorabile, che con il passare delle ore di gioco diventa molto più articolata di quanto non faccia pensare inizialmente, nonostante qualche inevitabile ridondanza.

Sakuna: Of Rice and Ruin è disponibile per PC, Nintendo Switch e PS4.