Roblox è finalmente tornato online, dopo l'interruzione forzata

Roblox è finalmente tornato online, dopo tre giorni di interruzione forzata del servizio. Attualmente la compagnia ha ripristinato il gioco in tutto il mondo, dopo aver comunicato di aver individuato finalmente le cause dei problemi.

Roblox Corporation non ha fornito dettagli su ciò che ha causato l'interruzione e non sappiamo se lo farà nelle prossime ore. Pare che potrebbero centrare alcune "esperienze o partnership", alcuni puntano il dito sulla promo di Chipotle, lanciata mezz'ora prima del crollo, ma non c'è alcuna certezza in merito.

A questo punto rimane da vedere se Roblox recupererà i suoi 40 milioni di utenti attivi giornalieri, per la gran parte bambini, o se la migrazione obbligata verso altri giochi, favorita dai genitori frustrati che si sono trovati a dover gestire i figli per un intero fine settimana, gli abbia fatto perdere un po' di terreno.