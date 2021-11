Offerte Amazon: monitor curvo Samsung 23 pollici da ufficio in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un monitor curvo Samsung 23 pollici da ufficio. Lo sconto segnalato da Amazon è di 14.39€, ovvero il 12%.

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per questo monitor curvo Samsung è 123.39€. Il prezzo effettivo, negli ultimi mesi, si assestava però tra i 116 euro e i 130 euro. Uno sconto simile a quello odierno era stato proposto a luglio 2021, ma da allora il prezzo di questo monitor è risalito: quello odierno è il prezzo più basso apparso sulla piattaforma.

Il Samsung C24F390 è un monitor curvo da 23.5 pollici in 16:9. Propone una risoluzione massima 1920 x 1080p (ovvero Full HD) e ha un tempo di risposta di 4 millisecondi. Gli ingressi sono VGA, HDMI e ottico. Le dimensioni sono, in centimetri, 27.0 l x 61.2 h x 38.79 w. Pesa 4.6 chilogrammi. Si tratta di uno schermo adatto per un normale lavoro da ufficio, non è però ottimale per il gaming.

