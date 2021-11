Metroid Prime 4, nemmeno Nintendo sa ancora quando uscirà

Stando al suo ultimo resoconto finanziario, Nintendo non sa ancora quando potrà lanciare Metroid Prime 4. Ossia, sicuramente avrà una pianificazione in merito, ma non è ancora pronta a comunicarla. Nel testo si parla infatti della data d'uscita di Metroid Prime 4 come TBA (da annunciare), mentre altri giochi come Bayonetta 3, Splatoon 3 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sono indicati come in arrivo nel 2022.

Di base, meglio non aspettarsi Metroid Prime 4 per il 2022. Se ne riparla nel 2023 o, addirittura, nel 2024 (a seconda di come sta andando lo sviluppo). Del resto quest'anno è uscito l'ottimo Metroid Dread, quindi la fame dei fan del franchise dovrebbe essere stata placata, almeno per un po'. Da un certo punto di vista sarebbe anche controproducente lanciare un altro Metroid il prossimo anno.

Metroid Prime 4 fu annunciato all'E3 2017 con un breve teaser trailer che mostrava solo il logo animato. Lo sviluppo all'epoca era in mano a Bandai Namco, ma qualcosa deve essere andato storto, perché il 25 gennaio 2019 Nintendo annunciò che la lavorazione del gioco era ripartita da zero ed era stata affidata a un nuovo team: Retro Studios. Da allora, non si è saputo praticamente più niente di Metroid Prime 4, che rimane un mistero.