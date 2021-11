The Tomorrow Children: Q-Games ha ripreso i diritti da Sony, il gioco tornerà

Q-Games ha annunciato tramite Twitter che Sony gli ha ridato i diritti di The Tomorrow Children, sfortunata esclusiva per PS4 che non ha avuto un grosso successo. Anzi, diciamo che è passata completamente inosservata, tanto che alcuni faticano anche a ricordarsi che sia mai esistita.

Comunque sia sembra che Q-Games creda davvero nel gioco e nel suo universo e che voglia riproporlo ai giocatori in qualche modo. Probabilmente tenterà la via del multipiattaforma, che a questo punto sembra inevitabile. Già in passato il CEO della compagnia aveva espresso il desiderio di poter tornare a lavorare su The Tomorrow Children in qualche modo e ora pare che avrà la possibilità di farlo effettivamente, come confessato ai microfoni di IGN.com.

Attualmente The Tomorro Children non è giocabile in nessuna forma, visto che Sony ha staccato i server rendendolo inaccessibile. Nonostante ciò, sembra che il gioco abbia accumulato alcuni fan, che hanno continuato a chiederne il ritorno.