The Tomorrow Children potrebbe tornare, ma dipende tutto da Sony

The Tomorrow Children potrebbe tornare in qualche forma, sempre che Sony ne ceda i diritti allo sviluppatore Q-Games. Lo sfortunato free-to-play, una delle esclusive di minor successo di PS4 è arrivato al quinto anniversario dal lancio. Purtroppo non è più giocabile dal 2017, quando Sony chiuse i server per via dei pochissimi giocatori.

Il CEO di Q-Games, Dylan Cuthbert, è tornato a parlare del gioco durante il BitSummit, ammettendone alcuni limiti, ma ribadendo che aveva un mondo di gioco ben costruito e interessante, oltretutto stilisticamente talmente ben fatto da non sfigurare nemmeno oggi a livello visivo.

Riguardo alla possibilità di un nuovo titolo del franchise, Cuthbert ha dichiarato che dipende tutto dal trovare i fondi per farlo. Secondo lui sarebbe interessante esplorare il lato occidentale del mondo di gioco, visto che l'originale era concentrato su quello sovietico. Comunque sia, dipende tutto da Sony, come spiegato dall'uomo.

Cuthbert: "Attualmente la proprietà intellettuale è di Sony. Sto provando a ricomprarla. Nel caso ci riuscissi, penserò sicuramente a come rilanciarla, ma senza server. È stato il costo dei server a farlo fallire. Se non ci fosse stato, probabilmente avremmo potuto mantenere vivo il gioco. Speriamo in futuro di riavere l'IP, così da poter capire cosa tirarne fuori. Per ora non sappiamo niente. Non mi piace l'idea che un gioco che ho fatto sia andato perso, soprattutto uno bello, interessante e ricco come The Tomorrow Children. Mi sembra semplicemente sbagliato che non sia giocabile."

