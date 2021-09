Ghost of Tsushima, l'ultimo aggiornamento aggiunge delle animazioni per le volpi

L'ultimo aggiornamento di Ghost of Tsushima, l'action open world di Sucker Punch per PS4 e PS5, ha aggiunto della animazioni per le volpi, che ora risultano essere particolarmente carine e simpatiche. A scoprirlo è stato l'account Can You Pet the Dog?, che come il nome fa intuire, presta particolare attenzione al rapporto tra protagonisti dei videogiochi e animali, siano essi domestici o selvatici.

I giocatori potevano già coccolare le volpi di Ghost of Tsushima, ma ora pare che gli sviluppatori abbiano migliorato il loro comportamento, dotandole di nuove animazioni, soprattutto quando ricevono delle coccole. Di base le volpi anticipano le coccole facendo dei saltelli e rotolano sulla pancia per ricevere dei grattini.

Stando a Can You Pet the Dog?, le novità sono state introdotte dalla patch 2.08, visto che prima non apparivano nel gioco.

I giocatori di loro sembrano contenti delle nuove animazioni. Pensate che durante il primo anno di vita del gioco, le volpi hanno ricevuto ben 55,63 milioni di coccole, come svelato da Sucker Punch. Sarà per questo che sono state curate di più? Probabile.