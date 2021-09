Ludenz, disponibile il nuovo numero della migliore rivista di cultura videoludica in Italia

È con gaudio che vi segnaliamo la pubblicazione del secondo numero (in realtà il terzo, considerando il numero 0, ma non sottilizziamo) di Ludenz, la migliore rivista di cultura videoludica in Italia. Leggendola non troverete i contenuti classici della stampa videoludica, ma degli articoli a tema, ruotanti cioè intorno a un argomento, diverso per ogni numero. Vediamone la copertina:



Ludenz, la copertina del numero 2

Leggiamo la descrizione ufficiale del progetto Ludenz:

LUDENZ è un progetto indipendente di cultura del videogioco che si muove attraverso contenuti convergenti fra una rivista cartacea e canali multimediali online.

Un progetto di pratiche e riflessioni creative focalizzato sulla relazioni e le intersezioni possibili tra l'essere umano-videogiocatore e gli universi digitali.

LUDENZ è un progetto senza periodicità, in grado di crescere col supporto di chi abbraccia la sua visione culturale e crede che la cultura della riflessione creativa, dell'analisi e della scrittura debba continuare a far sentire la propria voce in armonia con la trattazione video-orientata del ludus digitale.

Per acquistare Ludenz, o semplicemente per saperne di più sul progetto, visitate il sito ufficiale.