One Piece, il cosplay di Nico Robin di lowcostcosplay potrebbe turbarvi

Nico Robin è uno dei personaggi più amati della serie giapponese One Piece, un po' per la sua forza e un po' per la sua avvenenza. Sarà per questo motivo che i cosplay su di lei abbonando. Nessuno però è come quello di lowcostcosplay, che lo ha realizzato nel modo più artigianale possibile, arrivando a turbare l'animo di chi lo guarda.

Il nostro cosplayer, che speriamo di far diventare una presenza fissa di questa rubrica, ha infatti rappresentato la Robin indossando un paio di occhiali, una parrucca a basso costo e usando il suo gatto. In che senso? Basta guardare la foto sottostante per capirlo: ha sovrapposto l'animale al suo corpo in una certa posizione, andando a ricreare visivamente uno dei vestiti del personaggio. Il suo fisico pronunciato ha fatto il resto.

Come non amarlo? Di nostro non possiamo che consigliarvi di fare un giro sul suo profilo Instagram, dove troverete moltissimi altri cosplay realizzati con sistemi altrettanto casarecci e brillanti.

