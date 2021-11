The Elder Scrolls V: Skyrim, il cosplay di Aela da Jannet è perfettamente nel personaggio

The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition è uscito questa settimana e, tra i vari festeggiamenti e celebrazioni da parte di Bethesda e fan vari, possiamo apprezzare anche questo fantastico cosplay di Jannet nelle vesti di Aela la Cacciatrice, un soggetto a dire il vero piuttosto gettonato dalle cosplayer.

Non è la prima volta che la vediamo in queste vesti, visto che in occasione proprio dell'avvicinamento al decimo anniversario abbiamo assistito già ad altre foto da parte di Jannet nel ruolo di Aela, ma la reinterpretazione è talmente ben fatta che fa sempre piacere vederla, in questo caso con una nuova foto che mostra il personaggio da un'altra angolazione e permette anche di apprezzare il lavoro svolto sulle armi e sull'ambientazione circostante.

Aela la Cacciatrice è uno dei personaggi femminili più interessanti tra quelli presenti all'interno di Skyrim, un'abile arciera e membro dei Compagni, una delle fazioni presenti nel gioco. Aela può essere arruolata come seguace e anche presa in sposa una volta completate le sue missioni.

Il costume di Aela da parte di Jannetincosplay è davvero notevole e scopriamo, peraltro, che fa parte di un set piuttosto complesso dedicato al personaggio e a Skyrim. Lo scenario circostante è infatti reale, in base a quanto è stato riferito dalla modella e da quanto è visibile anche in altre foto pubblicate, scelto per un "progetto" di rievocazione di Skyrim dal tono decisamente "epico".