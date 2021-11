Marvel's Elektra nel cosplay della streamer Valkyrae, superstar di Twitch

Il mondo Marvel fornisce l'ispirazione per questo nuovo cosplay di Elektra da parte di Valkyrae, e si tratta di un'occasione veramente speciale in quanto la ragazza in questione, nel caso non la conosceste, è una streamer molto nota, praticamente una superstar di Twitch.

Rachell "Valkyrae" Hofstetter si dedica dunque anche ai cosplay, come dimostra in questo caso con un travestimento di "Halloween in ritardo", come riferito nel messaggio a corredo della foto e d'altra parte sembra avere tutte le capacità per riuscire al meglio anche in questa occupazione.

Abbiamo visto infatti che la ragazza nel 2020 è stata la streamer donna più vista, battendo anche un pezzo grosso come Pokimane, e di recente è entrata a far parte della prestigiosa organizzazione 100 Thieves di esport, dunque si tratta di un personaggio alquanto attivo.

In questa situazione la vediamo dunque interpretare Elektra in maniera decisamente convincente: il personaggio in questione, come tutti sanno, è un'assassina altamente addestrata nelle arti marziali, che usa i pugnali sai per colpire i nemici.

Proprio nella tenuta simil-ninja vediamo Valkyrae reinterpretare Elektra con ottimi risultati, tra riproduzione del costume a dire il vero piuttosto semplice ma soprattutto piglio da super-eroina Marvel decisamente azzeccato.