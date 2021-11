The Witcher 3: Wild Hunt, il cosplay di Keira Metz di Irina Meier è bellissimo

The Witcher 3: Wild Hunt è di nuovo l'ispirazione per un cosplay, ma stavolta il soggetto è decisamente meno inflazionato del solito. Parliamo infatti di Keira Metz, interpretata dalla modella russa Irina Meier.

Maga ed ex consigliera del Re Foltest come Triss Merigold, Keira è un personaggio molto particolare, amante del lusso e poco incline a sporcarsi le mani nella natura selvaggia. In The Witcher 3: Wild Hunt (qui la recensione) può avere una relazione con Geralt di Rivia.

Un dettaglio che Irina ci tiene a ricordare: "Una semplice domanda: avete avuto una relazione con Keira Metz in The Witcher 3: Wild Hunt? Se non l'avete fatto, ecco vostra possibilità!", ha la cosplayer scritto nel suo post su Instagram.

