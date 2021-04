Final Fantasy 7 Remake, cosplay di Tifa: Irina Meier rivela le sue passioni geek

Il nuovo cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 Remake è stata per Irina Meier un'occasione per parlare delle proprie passioni geek, di come tutto sia iniziato per la modella russa.

La bella Irina, alla seconda interpretazione di Tifa Lockhart nel giro di poche settimane, ha chiesto ai propri fan cosa li abbia resi dei geek, ovverosia se c'è stato un gioco, un anime, un film o un libro in particolare che abbia fatto scattare in loro la scintilla.

"Penso che per me tutto sia cominciato con gli anime", ha scritto la modella. "Ero innamorata dei film dello Studio Ghibli e poi mi sono appassionata di Shaman King e Naruto (peraltro fra poco arriverà su Netflix il remake di Shaman King: mica sono l'unica fan sfegatata della serie?)."

"Gioco anche ai videogame da quando ero una ragazzina. Mi è piaciuto tantissimo un particolare episodio di Sonic, ma anche The Sims 2. Avevo poi una strana versione piratata di The Sims in stile porno con i personaggi di Harry Potter... non chiedetemi come sia finita a casa mia!"