Necromunda: Hired Gun, trailer della Boltgun, una delle armi dello shooter di Warhammer 40K

Focus Home Interactive ha pubblicato un nuovo video che presenta la Boltgun. Si tratta di una delle armi di Necromunda: Hired Gun, il tamarrissimo shooter indie ambientato nell'universo di Warhammer 40K.

In seguito all'annuncio, il publisher transalpino sta cercando in modo di promuovere questo suo interessante prodotto. Si tratta, infatti, di un gioco con licenza Warhammer 40.000, ma è sviluppato da uno studio indipendente. Necromunda: Hired Gun sarà uno sparatutto nel quale le armi rivestiranno un ruolo fondamentale, così come lo fa il mastino che accompagna e combatte al fianco del protagonista.

Ci saranno tantissime armi differenti, ognuna caratterizzata da capacità e poteri unici, da combinare per sperimentare quale è il preferito. Settimana scorsa abbiamo mostrato il video di Necromunda: Hired Gun nel quale si mostra la pistola automatica in azione, adesso è il turno della Boltgun.

Si tratta di un'arma che lancia missili esplosivi di calibro .75 che esplodono al contatto coi nemici, creando un caos senza precedenti. Cosa ve ne pare?

Necromunda: Hired Gun arriverà su PS5, Xbox Series X|S, PS4, XBox One e PC il 1 giugno 2021.