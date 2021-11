Marvel's Avengers: Spider-Man si mostra in una prima immagine ufficiale

Crystal Dynamics e Square Enix hanno pubblicato una prima immagine ufficiale di Spider-Man all'interno di Marvel's Avengers, anche se si tratta ancora di una semplice illustrazione promozionale, dunque il messaggio è sicuramente un po' fuorviante, ma c'è anche un trailer previsto per domani.

"Avete immagini di Spider-Man? Che ne dite di una sola, ma è davvero molto bella e molto molto epica", si legge nel tweet ufficiale da parte dell'account di Marvel's Avengers, "Ecco una prima occhiata a Spider-Man prima che arrivi su PS4 e PS5 il 30 novembre", prosegue il messaggio.



Spider-Man, ricordiamo, è un personaggio aggiuntivo di Marvel's Avengers ma esclusivo per le piattaforme PlayStation: il celebre super-eroe, ormai legato a doppio filo (di ragnatela, ovviamente) a Sony, potrà essere utilizzato solo dagli utenti di PS4 e PS5, visto che solo su queste piattaforme è previsto il rilascio dei contenuti dedicati al personaggio in questione.

Rafforzando ulteriormente un rapporto che sembra ormai diventato estremamente solido, ovvero quello tra i super-eroi Marvel e PlayStation, il 30 novembre arriverà dunque anche Spider-Man a cercare di iniettare un po' di novità ed entusiasmo a Marvel's Avengers, gioco che recentemente è stato considerato "deludente" dalla stessa Square Enix.

Per quanto riguarda Spider-Man in Marvel's Avengers, ulteriori novità sono attese domani, 11 novembre, giorno in cui dovrebbe uscire almeno un nuovo trailer sul personaggio forse in esclusiva su IGN, ma seguiremo la questione.

Di recente sono stati rimossi alcuni boost dal Marketplace di Marvel's Avengers dopo le proteste dei giocatori, che avevano accusato Square Enix di aver introdotto degli elementi pay to win nel gioco.