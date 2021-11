Marvel's Avengers è "deludente", dice Square Enix

Marvel's Avengers viene definito "deludente", più o meno, all'interno dei documenti finanziari diffusi da Square Enix per la chiusura dell'anno fiscale, all'interno del report generale del 2021, dove il publisher ha racchiuso un po' le attività principali dell'anno.

In mezzo a tutte i vari risultati emersi nel corso dei mesi, il presidente Yosuke Matsuda di Square Enix non trova parole molto positive per Marvel's Avengers, nonostante ne riconosca l'importanza strategica anche per lo sviluppo di titoli futuri da parte del publisher. Matsuda riferisce che lo sviluppo è stato reso difficile anche dalla pandemia, che ha costretto a una riorganizzazione totale del lavoro, ma alla fine i risultati non sono stati positivi come sperato.

"Vorrei far notare come Marvel's Avengers sia un titolo ambizioso per noi, perché ci ha introdotto nel modello dei GaaS (games as a service). Abbiamo superato una lunga serie di varie difficoltà durante lo sviluppo del gioco, inclusa la transizione verso il lavoro da casa a causa della pandemia", ha affermato il presidente di Square Enix nel documento riepilogativo.

"Siamo stati in grado di superare queste difficoltà ma sfortunatamente il gioco non si è rivelato di successo come avremmo sperato. Nonostante questo, la prova del modello gaas ci ha fatto conoscere alcune specifiche sfide che dovremo affrontare anche in futuro per alcuni giochi, spingendoci a mischiare le caratteristiche specifiche dei nostri studios e team".

In ogni caso, gli sforzi di Crystal Dynamics non sono stati vani: "Sebbene le sfide affrontate abbiano portato a un prodotto deludente, siamo certi che l'approccio ai gaas crescerà d'importanza nel futuro dei videogiochi. Come riuscire a creare nuove esperienze di gioco incorporando questo trend nel nostro game design è una questione fondamentale a cui dovremo rispondere nel prossimo periodo".

Proprio ieri, è emerso che, dopo le proteste dei giocatori, sono stati rimossi alcuni boost dal marketplace.