Take-Two: GTA 5 a quota 155 milioni di copie, la serie a 355 milioni

Quando esce GTA 6? Questa la domanda che si pongono in tanti, ma la realtà dei fatti è che Take-Two continua a generare numeri da capogiro con GTA 5. La compagnia ha annunciato i dati finanziari del secondo trimestre del 2021, grazie ai quali apprendiamo che il gioco ha raggiunto quota 155 milioni di copie vendute in tutto il mondo, 5 milioni in più rispetto al trimestre precedente, con l'intera serie Grand Thef Auto che dunque raggiunge l'imponente cifra di 355 milioni di copie vendute.

Dal resoconto apprendiamo che Take-Two nel Q2, terminato il 30 settembre del 2021, ha totalizzato 984,9 milioni di dollari di ricavi, il 3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, dove i lockdown per la pandemia avevano fatto aumentare gli incassi del mercato videoludico in generale.

Come accennato in precedenza GTA 5 ha venduto altre 5 milioni di copie nel secondo trimestre del 2022. Sin dal lancio, avvenuto nel 2013, il gioco Rockstar Games ha generato oltre 6 miliardi di dollari di entrate. E in tutto ciò ricordiamo che a marzo uscirà la versione next-gen per PS5 e Xbox Series X|S che probabilmente aumenterà di molto il totale delle copie vendute.

Sempre rimanendo in casa Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 è a quota 39 milioni di copie vendute nel mondo, il predecessore 23 milioni, per un totale complessivo di 62 milioni di copie. NBA 2K22 invece è arrivato a 5 milioni di copie vendute, con Take-Two che afferma che si tratta dell'esponente della serie più giocato nel primo mese dal lancio.

Non solo buone notizie, dato che in concomitanza con l'ultimo report di Take-Two è stato annunciato il rinvio di Marvel's Midnight Suns, il nuovo strategico di Firaxis.