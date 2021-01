Twitch: Valkyrae batte Pokimane, nel 2020 è stata la streamer donna più vista

Rachel 'Valkyrae' Hofstetter è stata la streamer donna più vista in assoluto su Twitch nel corso del 2020, anche più di Imane 'Pokimane' Anys. In ambito videoludico, si è dedicata in particolare a Fortnite, Fall Guys, Among Us e ora Rust, evidentemente i giochi più alla moda sulla piattaforma.

Stando alla classifica stilata da Stream Hatchet, Valkyrae è stata guardata per 23,6 milioni di ore complessive, contro le 23,3 di Pokimane. In terza posizione troviamo la streamer coreana saddummy con 20,1 milioni, seguita dalla VTuber giapponese Usada Pekora a 14,6 milioni e da Jinnytty a 14 milioni.

Valkyrae ha anche fatto registrare una crescita più marcata delle altre, di ben il 7.304% su base annua. Ancora notevole però il gap con gli streamer. Nella classifica globale Valkyrae appare infatti soltanto in 63esima posizione.

Comunque sia un grandissimo anno per lei, che ottiene un altro riconoscimento dopo aver ricevuto il premio Best Streamer ai The Game Awards 2020.