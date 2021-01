The Medium, un trailer live action mostra l'orrore reale con attori veri

The Medium torna a mostrarsi in un nuovo trailer live action, anche se in questo caso si tratta di una presentazione legata soprattutto agli elementi narrativi e alle particolari atmosfere del gioco, perché essendo un filmato girato con attori in carne e ossa non ha a che fare con il gameplay vero e proprio.

I due minuti e mezzo di video rappresentano un vero e proprio cortometraggio creato da Bloober Team in collaborazione con lo studio di animazione Platige Image, con Tomasz Bagiński come sceneggiatore e creative producer e Paweł Maślona come regista, il tutto ovviamente basato sulla storia di The Medium.

Nel trailer è possibile apprezzare l'ambientazione e il particolare dualismo tra le dimensioni, con quella "spirituale" che richiama da vicino lo strano stile surreale del pittore Zdzisław Beksiński, sempre citato come fonte d'ispirazione principale per la creazione del mondo metafisico del gioco.

La storia di The Medium parte con la sparizione di una bambina e la sua ricerca da parte di Marianna, la medium che dà il nome al gioco, all'interno di un fatiscente hotel e nelle foreste circostanti. Tuttavia, il caso si rivela ben più complesso di quanto potrebbe essere in apparenza, con l'introduzione di un misterioso uomo chiamato Thomas e di due entità metafisiche: uno spirito chiamato Sadness e The Maw, un'entità ostile che può spostarsi tra le due dimensioni e bracca continuamente la protagonista.

Di The Medium abbiamo visto anche il nuovo video di gameplay con 14 minuti di azione in-game e abbiamo scoperto qualcosa di più con l'anteprima da parte di Aligi Comandini.