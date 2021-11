A Short Hike arriva su PS4 e Xbox One la prossima settimana

A Short Hike arriva infine anche su PS4 e Xbox One, dopo essersi fatto conoscere ampiamente su PC e Nintendo Switch come uno dei migliori indie dell'anno scorso, portando con sé tutto il suo fascino particolare in una nuova data di uscita fissata per il 16 novembre 2021.

Si tratta di una particolare avventura vincitrice di vari premi dedicati alle produzioni indie, nella quale ci troviamo ad esplorare montagne e foreste presso l'Hawk Peak Provincial Park, alla scoperta di segreti, personaggi bizzarri e situazioni peculiari, con una narrazione che si evolve nel corso dell'esplorazione di questa sorta di open world "low poly".

Claire, protagonista del gioco, è una giovane uccellina che si ritrova momentaneamente affidata alla zia, ranger del parco di Hawk Peak. Trovandosi completamente isolata dalle telecomunicazioni, Claire decide di scalare la grande montagna per trovare un po' di campo e ricevere un'importante telefonata.

Questa spinta iniziale si trasforma poi in nella volontà di esplorare la natura, quando si renderà conto che il breve percorso è a tutti gli effetti una vera e propria avventura tra boschi, torrenti, laghi e montagne. Fra escapismo e carineria, A Short Hike è un open world molto piccolo ma memorabile, grazie anche al suo particolare stile grafico, l'abbiamo anche inserito nei migliori 10 giochi open world presenti su Nintendo eShop.