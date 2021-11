Killer in the cabin, il provato di un Among Us più survival e più social

Sappiamo tutti come funzionano le mode. Un gioco arriva, propone qualcosa di particolare o semplicemente di leggermente diverso dalla media,oppure ha un'estetica apprezzabile, un prezzo basso (o nullo, per i free to play) e tutti ne parlano. Magari con l'aiuto di un po' di streamer, chiaro. Dopo cosa accade, però? Accade che tutti vogliono prendersi una parte della fetta e si mettono quindi al lavoro, con creatività e passione, per dire la propria in un genere che sarà presto affollato. Killer in the cabin fa proprio questo e la sua fonte di ispirazione è Among Us .

La morte, a differenza di Among Us, non è solo una conseguenza di un'azione dell'impostore. In Killer in the cabin, tutti i giocatori devono sopravvivere al ciclo notte-giorno , tenendo sotto controllo la temperatura corporea, la sete, la fame e l'energia. Considerando anche che i match hanno breve durata, in pochi minuti ci si ritrova affamati e assetati.

A differenza di un classico match di Among Us , però, l'assassino può vincere anche dopo essere morto. Se alla fine del tempo massimo vi sarà un solo sopravvissuto in vita, il killer otterrà la vittoria. Solamente alla conclusione della partita, infatti, si scoprirà chi è veramente il colpevole e, quindi, i normali giocatori potrebbero farsi prendere dalla paranoia e dalla mancanza di fiducia ed essere causa della propria sconfitta.

L'idea di Killer in the cabin è semplice: un gruppo di persone, in seguito a un incidente, si ritrova sperduto in mezzo a una foresta dove non vi è anima viva. Uno di loro, però, è un assassino e ha solo un compito: eliminare tutti gli altri. Questi ultimi devono arrivare vivi fino alla fine del match, della durata fissa di 15 minuti.

Esplorare e assassinare

L'inventario del personaggio in Killer in the cabin

Come risolvere? Esplorando. La mappa di gioco non è di dimensioni eccessive, ma è ben più grande di una mappa di Among Us. Sparsi in tutte le direzioni vi sono alcun edifici, piccole baite di legno con all'interno armadi e altri contenitori dove sono posizionati casualmente cibi pronti (come biscotti e cioccolata), armi, veleni e bottiglie d'acqua. I cibi pronti, però, non bastano per sopravvivere fino alla fine e quindi si deve recuperare anche vari ingredienti per cucinare, oltre che legna e fiammiferi per accedere un fuoco nella baita principale al centro della mappa, dove si trovano anche dei letti per dormire. Attenzione, però, perché mettersi a letto significa esporsi al pericolo in quanto il killer potrà facilmente strangolarci nel sonno.

Durante il sonno, inoltre, ci sarà negata la nostra arma più potente: la voce. Killer in the cabin si basa soprattutto sul dialogo: il gioco supporta una chat vocale in-game e invoglia i giocatori a parlare tra loro. La mappa non può essere esplorata in modo efficace rimanendo in gruppo e poter dire cosa si sta facendo e cosa si ha trovato è importante per organizzarsi. Al tempo stesso, questo dà al killer l'opportunità di tendere imboscate a chi è in spostamento. Se si viene feriti, inoltre, per alcuni secondi non si ha accesso al microfono, quindi non potremo avvertire di essere sotto attacco e svelare subito chi è l'assassino.

Il killer può usare la violenza, ma inizialmente non è la soluzione migliore, in quanto qualcosa potrebbe facilmente andare storto. È molto meglio trovare veleni di varia natura e contaminare acqua e cibi, così da colpire senza essere visto una vittima ignara. Anche tenere un basso profilo e non condividere ingredienti è un'opzione valida, mietendo vittime grazie al clima e alla fame.