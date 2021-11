Pokémon Diamante e Perla: il cosplay di Camilla di ShiroKitsune ci prepara ai remake

Ancora pochi giorni e potremo rivivere le avventure dei giochi Pokémon di quarta generazione grazie ai remake di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Per ingannare l'attesa, ShiroKitsune ci propone un cosplay di Camilla (Cynthia nella versione inglese), la campionessa della Lega Pokémon.

I giocatori di Diamante, Perla e Platino, così come dei due remake, incontrano Camilla più volte durante le loro avventure nella regione di Sinnoh, in una delle quali aiuterà il protagonista a sconfiggere il Team Galassia. In seguito sarà possibile affrontarla per aggiudicarsi il titolo di campione della Lega Pokémon.

La cosplayer italiana ShiroKitsune propone un'interpretazione di Camilla convincente, con una particolare cura nel costume e l'acconciatura. La posa di sfida con Ultraball in mano, poi, sembra un vero e proprio invito a un'avvincente lotta tra Pokémon.

