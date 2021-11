Netflix, Red Notice primo nella classifica dei film più visti in Italia

Netflix ha cominciato a pubblicare la classifica ufficiale dei film e delle serie televisive più viste sulla piattaforma streaming e divise per paese. Ebbene, anche in Italia la top 10 viene comandata da Red Notice, la pellicola con Gal Gadot, The Rock e Ryan Reynolds.

Come funzionano le metriche di Netflix? Sono attendibili? Sappiamo ad esempio che Squid Game è stato visto da 111 milioni di spettatori, ma il metodo di rilevazione utilizzato dall'azienda è sempre stato oggetto di polemiche e dubbi.

Proprio per questo è stato lanciato il sito top10.netflix.com, che si occuperà di pubblicare ogni settimana le classifiche aggiornate sulla base delle rilevazioni effettuate da una società terza, EY.

Netflix, classifica dei film più visti in Italia dall'8 al 14 novembre 2021



Red Notice Love Hard Yara Jumanji: The Next Level Still Out of My League Creed II Army of Thieves The Harder They Fall Creed Father Christmas Is Back

Red Notice, nella foto Ryan Reynolds, Gal Gadot e The Rock

Netflix, classifica delle serie più viste in Italia dall'8 al 14 novembre 2021