Silent Hill: il cosplay di Pyramid Head di Jessica Nigri è da blocco psicologico

Jessica Nigri, la regina delle cosplayer, è tornata a mostrare il suo cosplay di Pyramid Head, il noto personaggio della serie horror Silent Hill, realizzato completamente da lei. Come potete vedere si tratta di un lavoro eccellente, nonostante qualche elemento modificato per adattarlo alla diversa fisionomia della cosplayer rispetto all'originale.

In passato la Nigri aveva mostrato solo alcune foto, ma in questo caso ha scelto di pubblicare una clip che mostra ancora meglio alcuni dettagli del costume. Chissà se Silent Hill sarebbe stata la stessa con lei nei panni del Pyramid Head. Magari James Sunderland non ne sarebbe stato così spaventato.

Per il resto vi ricordiamo che la serie Silent Hill è congelata da qualche anno. Nel frattempo Pyramid Head è stato utilizzato per varie collaborazioni, la più rilevante delle quali è quella con Dead by Daylight.

