Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi di novembre 2021

Microsoft ha svelato la seconda mandata di titoli che affolleranno l'Xbox Game Pass a novembre 2021, tra classici e nuove proposte. Quindi se siete tra gli abbonati, preparatevi perché c'è e ci sarà molto da giocare.

Da oggi 16 novembre sono disponibili Dead Space e Dragon Age: Origins in cloud, legati all'abbonamento EA Play. Immaginiamo che non abbiano bisogno di troppe presentazioni, comunque sia il primo è un survival horror fantascientifico, mentre il secondo è un gioco di ruolo classico. Entrambi sono titoli di ottima fattura.

Da domani 17 novembre sarà disponibile Next Space Rebels per Cloud, console e PC, sostanzialmente un simulatore di youtuber. Il 18 novembre sarà un giorno particolarmente ricco, con il lancio di ben quattro giochi, tutti disponibili su cloud, PC e console: Exo One, un gioco d'esplorazione spaziale, Fae Tactics, un gioco di ruolo strategico con visuale isometrica, My Friend Pedro, un action stiloso e sanguinario e Undungeon, un gioco di ruolo d'azione in pixel art disponibile per gli abbonati dal giorno di lancio.

I nuovi giochi di novembre dell'Xbox Game Pass

Il 23 novembre sarà la volta di Deeeer Simulator, particolarissimo titolo in cui ci si rilassa o si distruggono città, disponibile dal giorno di lancio, e Mortal Shell, un soulslike di buona fattura. Entrambi saranno lanciati su cloud, console e PC.

Infine, il 30 novembre sarà reso disponibile lo strategico Evil Genius 2, ispirato a Dungeon Keeper. Anche in questo caso sarà giocabile su cloud, console e PC.