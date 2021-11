realme C21Y e realme C25Y: disponibili in Italia i nuovi smartphone economici realme

Le caratteristiche del realme C21Y includono SoC T610 Unisoc 4G da 8 core, schermo IPS da 60 Hz con risoluzione 720 x 1600 pixel, connettività WiFi 5.0, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W e tripla fotocamera che si ferma a 13 MP, ma supporta zoom 4X e fuoco automatico PDAF. Avanzata inoltre la fotocamera frontale che supporta AI Beauty, modalità HDR, ritratto e filtri pensati per i social. Il tutto compatibile con gli standard qualitativi della certifica TÜV Rheinland High Reliability. Tra l'altro lo smartphone, in vendita da tempo al di fuori dall'Europa, è già disponibile da tempo su Amazon, ma con il lancio Italiano i prezzi, che per il nostro paese partono da 139,99 euro per il modello più economico, si sono abbassati. Il modello da da 3 GB di memoria e 32 GB di storage è in sconto di 12 euro su Amazon, mentre quello da da 4 GB di memoria e 64 GB di storage è in sconto di 25 euro, sempre su Amazon, ma al prezzo vanno aggiunti 12 euro di spedizione.

realme C25Y

Alle caratteristiche del modello base, il realme C25Y aggiunge una fotocamera principale da 50 MP

Le caratteristiche del realme C25Y sono analoghe a quelle del realme C21Y a partire dal SoC Unisoc T610 per arrivare a batteria da 5000 mAH con ricarica rapida da 18 W e schermo IPS da 6.5 pollici HD+. Cambia però la fotocamera principale che arriva a 50 MP, per la prima volta nella serie. Da qui un rincaro di 20 euro per il prezzo, che parte da 159,99 euro, ma anche più funzionalità tra risoluzione fotografica a 8160 x 6144, funzione panoramica, Timelapse, modalità expert e AI Beauty, come la fotocamera frontale. Inoltre in questo caso entrambi i modelli equipaggiano 4 GB di memoria ed è il solo storage a cambiare. Purtroppo al momento in Italia risulta disponibile solo il modello da 128 GB che tra l'altro è in leggero rincaro su Amazon, ma se non altro è in sconto presso Unieuro che è tornata a mettere in vendita i prodotti realme.